Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье
Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Уникальные кадры как косолапый лакомится опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
- Перед долгой зимой медведь набирает жир. Поэтому вкусное и калорийное лакомство на подкормочной ему очень нравится, - подписали видео сотрудники нацпарка.
Ранее в соцсетях был опубликован снимок серой цапли. Птица засиделась на водоёме и не спешит улетать в теплые края из-за аномально теплой погоды. Такое поведение очень опасно, ведь мороз может «ударить» внезапно.
Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU