СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-17T11:32:57+03:00

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Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Уникальные кадры как косолапый лакомится опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

- Перед долгой зимой медведь набирает жир. Поэтому вкусное и калорийное лакомство на подкормочной ему очень нравится, - подписали видео сотрудники нацпарка.

Ранее в соцсетях был опубликован снимок серой цапли. Птица засиделась на водоёме и не спешит улетать в теплые края из-за аномально теплой погоды. Такое поведение очень опасно, ведь мороз может «ударить» внезапно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/750149" frameborder="0"></iframe> Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU