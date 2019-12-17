2019-12-17T11:32:57+03:00
Общество

Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье

Косолапый набирает жир перед долгой зимой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.Фото: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.
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Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Уникальные кадры как косолапый лакомится опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

- Перед долгой зимой медведь набирает жир. Поэтому вкусное и калорийное лакомство на подкормочной ему очень нравится, - подписали видео сотрудники нацпарка.

Ранее в соцсетях был опубликован снимок серой цапли. Птица засиделась на водоёме и не спешит улетать в теплые края из-за аномально теплой погоды. Такое поведение очень опасно, ведь мороз может «ударить» внезапно.

Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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