2019-12-17T12:34:01+03:00
Общество

В Сафонове прохожая женщина помогла ребенку

Девочке внезапно стало плохо
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Сафонове прохожая женщина помогла ребенку, сообщают местные жители в соцсетях. Девочке в парке у вечного огня стало плохо, и она упала в обморок. Проходившая мимо женщина вызвала скорую и позвонила родителям ребенка.

- В шоковом состоянии мы не узнали её данные, - пишет Татьяна Черныш в соцсетях. - Низкий ей земной поклон.

Ранее водитель трамвая помог многодетной маме с огромной коляской. Мужчина вышел из кабины электротранспорта и на глазах изумленных пассажиров, поднял тяжелую коляску с двумя детьми на борт «высокого» трамвая. А на нужной остановке помог ее вынести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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