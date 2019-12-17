СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-17T12:34:01+03:00

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В Сафонове прохожая женщина помогла ребенку, сообщают местные жители в соцсетях. Девочке в парке у вечного огня стало плохо, и она упала в обморок. Проходившая мимо женщина вызвала скорую и позвонила родителям ребенка.

- В шоковом состоянии мы не узнали её данные, - пишет Татьяна Черныш в соцсетях. - Низкий ей земной поклон.

Ранее водитель трамвая помог многодетной маме с огромной коляской. Мужчина вышел из кабины электротранспорта и на глазах изумленных пассажиров, поднял тяжелую коляску с двумя детьми на борт «высокого» трамвая. А на нужной остановке помог ее вынести.

ИСТОЧНИК KP.RU