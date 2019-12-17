2019-12-17T14:07:35+03:00
Происшествия

В Смоленске ревнивый парень задушил любимую

24-летний мужчина убил девушку во время ссоры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске ревнивый парень задушил любимую. Трагедия произошла утром 16 декабря в квартире многоквартирного дома в Промышленном районе города, рассказали сотрудники регионального следкома. После того, как молодой человек понял, что его девушка умерла, он пошел в полицию и сдался.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Ранее в Рославле умер школьник. По словам очевидцев, компания ребят отдыхала в подъезде одного из домов. Через некоторое время 12-летнему мальчику стало плохо, ему вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось.

А в Сафонове, напротив, прохожая спасла жизнь ребенку. Девочке в парке у вечного огня стало плохо, и она упала в обморок. Проходившая мимо женщина вызвала скорую и позвонила ее родителям. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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