СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-17T17:00:25+03:00

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Новая площадка для выгула собак появилась в Смоленске. Территорию оборудовали на месте заброшенного пустыря в Заднепровской районе города - между Верхне-Георгиевской церковью, военным госпиталем и домом № 20/4 по ул. Средне-Лермонтовская, что в районе детской поликлиники на Толмачева. Теперь на огороженной территории можно не только погулять с собакой, но и заняться ее воспитанием: на площадке есть несколько снарядов для дрессировки домашнего животного – горки, балансир, барьер.

В городской администрации отмечают, что ранее подобная территория была благоустроена в Промышленном районе у парка «Соловьиная роща», а в ближайшей перспективе создание площадки в Ленинском – недалеко от Реадовского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU