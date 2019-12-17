2019-12-17T17:00:25+03:00
Общество

Новая площадка для выгула собак появилась в Смоленске

До ее появления территория представляла собой пустырь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

Новая площадка для выгула собак появилась в Смоленске. Территорию оборудовали на месте заброшенного пустыря в Заднепровской районе города - между Верхне-Георгиевской церковью, военным госпиталем и домом № 20/4 по ул. Средне-Лермонтовская, что в районе детской поликлиники на Толмачева. Теперь на огороженной территории можно не только погулять с собакой, но и заняться ее воспитанием: на площадке есть несколько снарядов для дрессировки домашнего животного – горки, балансир, барьер.

В городской администрации отмечают, что ранее подобная территория была благоустроена в Промышленном районе у парка «Соловьиная роща», а в ближайшей перспективе создание площадки в Ленинском – недалеко от Реадовского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая площадка для выгула собак появилась в Смоленске
В Смоленске ревнивый парень задушил любимую
В Сафонове прохожая женщина помогла ребенку
Голодный медведь попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье
В Рославле из ФОКа украли инструменты
В Смоленске посетитель кафе оказался в больнице
В Смоленске «кореец» сбил женщину на переходе
Новогодние елки пустят в переработку для Смоленского Поозерья
Общественный туалет обновили в центре Смоленска
Житель Смоленска пожаловалась властям на плохую уборку двора
Смолянам напоминают об исчислении налога по-новому
23 дома на восьми улицах останутся без горячей воды в Смоленске
Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске
В Смоленской области люди пострадали в ДТП с фурой
Продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области
Смоленщина попросила увеличить количество лесопожарных формирований
Жители улицы Исаковского в Смоленске останутся без холодной воды