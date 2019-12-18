В Смоленске с шести улиц демонтировали незаконную рекламу

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-18T08:39:15+03:00

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В Смоленске с шести улиц – проспекта Гагарина, Крупской, Попова, Петра Алексеева, Речной, пр. Маршала Конева – демонтировали 12 незаконно размещенных рекламных конструкций. Баннеры висели на дорожных ограждениях.

В администрации Смоленска обращают внимание, что работа по демонтажу конструкций ведется постоянно и будет продолжена.

Кроме того, также в Промышленном районе Смоленска недавно были убраны установленные с нарушением земельного законодательства торговые павильоне. Один из них располагался в районе дома № 62 по улице 25 Сентября, другой – в районе дома № 36 по улице Соболева.

Ранее привести столицу региона в надлежащий вид потребовал от главы города губернатор Алексей Островский. Руководитель региона был недоволен обилием рекламных баннеров, «украшающих» дорожные ограждения, фасады домов, световые опоры и др.

ИСТОЧНИК KP.RU