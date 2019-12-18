В Смоленске задержали сбытчика наркотика
Молодой мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление
ФОТО: из архива УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске задержали сбытчика наркотика, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города.
Со слов задержанного, он приобрел наркотик по интернету путем «закладок» для дальнейшего распространения. Задержали мужчину с поличным во время продажи вещества «из рук в руки».
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов.
ИСТОЧНИК KP.RU