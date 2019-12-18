СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-18T13:00:56+03:00

В городе пройдут ремонтные работы на сетях «Горводоканала»

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Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды, сообщает городская администрация. В городе пройдут ремонтные работы на сетях.

В зону отключения попал дом №42 по улице Крупской и дома №№ ул. 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в по улице Марии Октябрьской.

- Подвоз воды будет организован к дому №4б по улице Марии Октябрьской, - сообщили в городской администрации. - Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее стало известно, что несколько улиц в Смоленске перекроют из-за замены светильников. В городе уже заменено более двух тысяч лампочек. Отмечается, что после замены фонарей на улице стало заметно светлее.

ИСТОЧНИК KP.RU