Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды
Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды, сообщает городская администрация. В городе пройдут ремонтные работы на сетях.
В зону отключения попал дом №42 по улице Крупской и дома №№ ул. 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в по улице Марии Октябрьской.
- Подвоз воды будет организован к дому №4б по улице Марии Октябрьской, - сообщили в городской администрации. - Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее стало известно, что несколько улиц в Смоленске перекроют из-за замены светильников. В городе уже заменено более двух тысяч лампочек. Отмечается, что после замены фонарей на улице стало заметно светлее.
ИСТОЧНИК KP.RU