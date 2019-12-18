СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-18T14:40:05+03:00

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В центре Смоленска сбили ребенка на пешеходном переходе, рассказала "КП" и.о. руководителя пресс-службы областного УМВД Наталья Ивако. ДТП произошло во втором часу дня 18 декабря на зебре у ТЦ «Юнона», что на проспекте Гагарина.

Отмечается, что мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса проезжавшей мимо «Тойоты». Ребенок получил травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. В соцсетях утверждают, что за рулем иномарки была девушка. От удара у машины поврежден передний номер. О состоянии ребенка пока не известно.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU