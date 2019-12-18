СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-18T14:23:21+03:00

Почти лобовое, пишут в соцсетях

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В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 14.00 18 декабря напротив поликлиники на улице Свердова.

- Скорая и ока почти лоб в лоб. Пожилой мужчина не пропустил скорую, - написал очевидец в соцсетях.

На месте ДТП работает полиция. О пострадавших не сообщается.

Ранее на пешеходном переходе возле ТЦ «Юнона» сбили ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU