В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП
Почти лобовое, пишут в соцсетях
Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 14.00 18 декабря напротив поликлиники на улице Свердова.
- Скорая и ока почти лоб в лоб. Пожилой мужчина не пропустил скорую, - написал очевидец в соцсетях.
На месте ДТП работает полиция. О пострадавших не сообщается.
Ранее на пешеходном переходе возле ТЦ «Юнона» сбили ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU