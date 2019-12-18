Глава Смоленской областной Думы награжден медалью
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение знака отличия состоялось 17 декабря в Москве в рамках мероприятий Совета законодателей. Государственную награду спикеру регионального заксобрания вручил Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Фото: smoloblduma.ru.
- Спикер регионального парламента отмечен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю плодотворную работу, - сообщает пресс-служба областной Думы.
Согласно положению о медали ордена «За заслуги перед Отечеством», данным знаком отличия награждаются люди за особые заслуги в различных областях трудовой деятельности, включая укрепление законности и обеспечение государственной безопасности.
Указ о награждении Игоря Ляхова президент России Владимир Путин подписал 9 августа 2019 года.
Отметим, Игорь Васильевич возглавляет региональный парламент с 2013 года. В июле 2019 года ему исполнилось 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU