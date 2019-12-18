Глава Смоленской областной Думы награжден медалью

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-18T17:12:47+03:00

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Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение знака отличия состоялось 17 декабря в Москве в рамках мероприятий Совета законодателей. Государственную награду спикеру регионального заксобрания вручил Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Фото: smoloblduma.ru.

- Спикер регионального парламента отмечен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю плодотворную работу, - сообщает пресс-служба областной Думы.

Согласно положению о медали ордена «За заслуги перед Отечеством», данным знаком отличия награждаются люди за особые заслуги в различных областях трудовой деятельности, включая укрепление законности и обеспечение государственной безопасности.

Указ о награждении Игоря Ляхова президент России Владимир Путин подписал 9 августа 2019 года.

Отметим, Игорь Васильевич возглавляет региональный парламент с 2013 года. В июле 2019 года ему исполнилось 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU