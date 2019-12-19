2019-12-19T08:53:57+03:00
Происшествия

В Смоленске поисковики просят опознать тело мужчины

Неизвестный был найден в Пасовском лесу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске поисковики просят опознать тело мужчины. Неизвестный был найден в Пасовском лесу 8 ноября 2019 года.

У мужчины на теле две татуировки: на левом плече слабо видна, на правом изображена женщина. Также при нем были найдены очки в футляре и брючный ремень.

Мужчине на вид 50-60 лет, он был одет черную кофту, брюки болотного цвета и темно-синюю куртку.

Ранее «КП» писала, что смоляне просят передать дело о пропаже подростка Влада Бахова на расследование в федеральные правоохранительные структуры. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org. Прошение адресовано Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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