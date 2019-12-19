2019-12-19T09:19:46+03:00
Общество

Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске

Учреждение будет принимать жителей всех районов города в одном месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: google.com/maps.Фото: google.com/maps.
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Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске, сообщили «КП» сотрудники учреждения. С 1 января принимать жителей всех районов города будут в одном месте – в здании бывшего СГУ на улице Герцена д.2.

- Сотрудники Фонда окажут услуги по всем вопросам пенсионного обеспечения, получения соцвыплат и сертификатов на материнский капитал, оформления СНИЛС и другим вопросам, - сообщили сотрудники Фонда.

В настоящее время часть сотрудников уже переехали и приступили к работе.

Ранее крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района - в основной школе, расположенной на улице Школьная в деревне Соловьево, и в средней школе имени Героя Советского Союза Сергея Решетова, расположенной в самом поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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