СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-19T09:19:46+03:00

Учреждение будет принимать жителей всех районов города в одном месте

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Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске, сообщили «КП» сотрудники учреждения. С 1 января принимать жителей всех районов города будут в одном месте – в здании бывшего СГУ на улице Герцена д.2.

- Сотрудники Фонда окажут услуги по всем вопросам пенсионного обеспечения, получения соцвыплат и сертификатов на материнский капитал, оформления СНИЛС и другим вопросам, - сообщили сотрудники Фонда.

В настоящее время часть сотрудников уже переехали и приступили к работе.

Ранее крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района - в основной школе, расположенной на улице Школьная в деревне Соловьево, и в средней школе имени Героя Советского Союза Сергея Решетова, расположенной в самом поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU