Смолян приглашают на открытие главной елки
Открытие главной елки Смоленска состоится в рабочий день, 20 декабря, сообщает городская администрация. Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки начнется в 12.00.
Участников ждет увлекательная программа, интерактивные конкурсы, хороводы, песни, фотографирование со сказочными персонажами, говорят в администрации. 0+
Ранее стала известна полная программа новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения. В Лопатинском саду эля проведения праздников почти все готово – в парке создана фото-зона, установлена горка, наряжена новогодняя ель. Также на праздничной неделе будут проходить ярмарки, работать точки общепита, где можно будет угоститься горячим чаем и ароматной выпечкой.
ИСТОЧНИК KP.RU