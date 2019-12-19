Смолян приглашают на открытие главной елки

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-19T12:27:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие главной елки Смоленска состоится в рабочий день, 20 декабря, сообщает городская администрация. Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки начнется в 12.00.

Участников ждет увлекательная программа, интерактивные конкурсы, хороводы, песни, фотографирование со сказочными персонажами, говорят в администрации. 0+

Ранее стала известна полная программа новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения. В Лопатинском саду эля проведения праздников почти все готово – в парке создана фото-зона, установлена горка, наряжена новогодняя ель. Также на праздничной неделе будут проходить ярмарки, работать точки общепита, где можно будет угоститься горячим чаем и ароматной выпечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU