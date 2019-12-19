55 тысяч жителей Вязьмы оставят без холодной воды
В зону отключения попадают жилые дома и 28 соцучреждений
Фото: pixabay.com.
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Почти 55 тысяч жителей райцентра Смоленской области оставят без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 23.00 19 декабря до 03.00 20-го в Вязьме будут менять задвижку на трубе холодного водоснабжения. В зону отключения воды попадают жилые дома различной этажности и 28 соцучреждений.
Местные власти приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее в Вяземском Доме культуры отремонтировали общественный туалет. Фото обновленной уборной появилось в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU