55 тысяч жителей Вязьмы оставят без холодной воды

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-19T13:29:09+03:00

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Почти 55 тысяч жителей райцентра Смоленской области оставят без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 23.00 19 декабря до 03.00 20-го в Вязьме будут менять задвижку на трубе холодного водоснабжения. В зону отключения воды попадают жилые дома различной этажности и 28 соцучреждений.

Местные власти приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Вяземском Доме культуры отремонтировали общественный туалет. Фото обновленной уборной появилось в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU