2019-12-19T13:29:09+03:00
Общество

55 тысяч жителей Вязьмы оставят без холодной воды

В зону отключения попадают жилые дома и 28 соцучреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Почти 55 тысяч жителей райцентра Смоленской области оставят без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 23.00 19 декабря до 03.00 20-го в Вязьме будут менять задвижку на трубе холодного водоснабжения. В зону отключения воды попадают жилые дома различной этажности и 28 соцучреждений.

Местные власти приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Вяземском Доме культуры отремонтировали общественный туалет. Фото обновленной уборной появилось в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
55 тысяч жителей Вязьмы оставят без холодной воды
Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске
Смолян приглашают на открытие главной елки
Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске
Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске
В Смоленске поисковики просят опознать тело мужчины
Полную программу новогодних мероприятий представили в Смоленске
Глава Смоленской областной Думы награжден медалью
Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами
В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП
В центре Смоленска сбили ребенка на пешеходном переходе
Смоляне просят передать дело Влада Бахова федеральным службам
Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды
Крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района
В Вязьме отремонтировали общественный туалет в ДК
Молодой мужчина погиб в горящей квартире в Гнездово