2019-12-19T14:51:35+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут молодого мужчину

Константин Коростелев пропал 5 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут молодого мужчину. Ориентировку с просьбой помочь с поисками опубликовал ПСО «Сальвар».

Добровольцы сообщают, что Константин Коростелев пропал 5 декабря. Мужчина может находиться на территории региона, но конкретный район не известен.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее поисковики просили помочь с опознанием мужчины, которого нашли в Пасовском лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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