В Смоленской области ищут молодого мужчину
Константин Коростелев пропал 5 декабря
Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут молодого мужчину. Ориентировку с просьбой помочь с поисками опубликовал ПСО «Сальвар».
Добровольцы сообщают, что Константин Коростелев пропал 5 декабря. Мужчина может находиться на территории региона, но конкретный район не известен.
Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее поисковики просили помочь с опознанием мужчины, которого нашли в Пасовском лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU