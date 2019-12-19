СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-19T14:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ищут молодого мужчину. Ориентировку с просьбой помочь с поисками опубликовал ПСО «Сальвар».

Добровольцы сообщают, что Константин Коростелев пропал 5 декабря. Мужчина может находиться на территории региона, но конкретный район не известен.

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее поисковики просили помочь с опознанием мужчины, которого нашли в Пасовском лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU