2019-12-19T17:04:31+03:00
Общество

Арт-объект в Смоленской области установили в грязь

Местные жители рады появлению стеллы, но от места ее размещения остались недовольны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Арт-объект в Смоленской области установили в грязь. Стелла «Я люблю Верхнеднепровский» появились накануне в одноименном поселке на тропинке к местному супермаркету.

Местные жители рады появлению новой достопримечательности, но местом ее размещения остались недовольны. Ранее люди высказались за размещение арт-объекта у администрации или в сквере у кафе «Юбилейное».

- Люди! Скажите мне, пожалуйста, ну кто так у нас ненавидит наш Верхнеднепровский? Я просто в шоке нахожусь... от увиденного... Как можно было принять такое решение, поставить ЭТО здесь, - задается вопросом жительница поселка в паблике «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арт-объект в Смоленской области установили в грязь
В Смоленской области ищут молодого мужчину
55 тысяч жителей Вязьмы останутся без холодной воды
Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске
Смолян приглашают на открытие главной елки
Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске
Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске
В Смоленске поисковики просят опознать тело мужчины
Полную программу новогодних мероприятий представили в Смоленске
Глава Смоленской областной Думы награжден медалью
Арт-объект в Смоленске украсили новогодними букетами
В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП
В центре Смоленска сбили ребенка на пешеходном переходе
Смоляне просят передать дело Влада Бахова федеральным службам
Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды
Крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района
В Вязьме отремонтировали общественный туалет в ДК
Молодой мужчина погиб в горящей квартире в Гнездово