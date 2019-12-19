СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-19T17:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Арт-объект в Смоленской области установили в грязь. Стелла «Я люблю Верхнеднепровский» появились накануне в одноименном поселке на тропинке к местному супермаркету.

Местные жители рады появлению новой достопримечательности, но местом ее размещения остались недовольны. Ранее люди высказались за размещение арт-объекта у администрации или в сквере у кафе «Юбилейное».

- Люди! Скажите мне, пожалуйста, ну кто так у нас ненавидит наш Верхнеднепровский? Я просто в шоке нахожусь... от увиденного... Как можно было принять такое решение, поставить ЭТО здесь, - задается вопросом жительница поселка в паблике «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU