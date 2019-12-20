2019-12-20T07:29:58+03:00
Общество

О трагедии смолянина расскажут на Первом канале

Рославльчанин Дмитрий Цыганков от удара током лишился рук
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Роковую историю смолянина Дмитрия Цыганкова расскажут в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале. Житель Рославля год назад – в декабре 2018 – от удара током лишился рук и получил тяжёлые травмы. На момент трагедии мужчина работал на швейной фабрике.

Передача Александр Гордона с участием Дмитрия выйдет в эфир 20 декабря в 16:00.

Ранее стало известно, что о другом смолянине – подростке Владе Баховеснимут вторую часть передачи участием журналиста Андрея Малахова. Расследование дела вызвало у общественности еще больше вопросов.

Напомним, на днях телеканал «Россия 1» рассказал о расследовании таинственного исчезновения Влада в демидовском лесу. Ранее свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.

Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Они намерены добиться, чтобы за расследование дела взялись опытные федеральные структуры. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.

Также на сайте change.org появилась петиция, адресованная Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России. Смоляне просят помочь в расследовании дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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