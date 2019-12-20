О трагедии смолянина расскажут на Первом канале
Роковую историю смолянина Дмитрия Цыганкова расскажут в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале. Житель Рославля год назад – в декабре 2018 – от удара током лишился рук и получил тяжёлые травмы. На момент трагедии мужчина работал на швейной фабрике.
Передача Александр Гордона с участием Дмитрия выйдет в эфир 20 декабря в 16:00.
Ранее стало известно, что о другом смолянине – подростке Владе Бахове – снимут вторую часть передачи участием журналиста Андрея Малахова. Расследование дела вызвало у общественности еще больше вопросов.
Напомним, на днях телеканал «Россия 1» рассказал о расследовании таинственного исчезновения Влада в демидовском лесу. Ранее свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.
Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Они намерены добиться, чтобы за расследование дела взялись опытные федеральные структуры. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.
Также на сайте change.org появилась петиция, адресованная Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России. Смоляне просят помочь в расследовании дела.
ИСТОЧНИК KP.RU