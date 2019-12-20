СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-20T07:29:16+03:00

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В Смоленской области вернули региональный маткапитал. Депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за меру соцподдержки. Размер выплаты составит 163,3 тысячи рублей. Соцподдержка будет оказываться за второго и последующего ребенка рожденного или усыновленного. Направить деньги можно будет на улучшение жилищных условий, так и на получение ребенком образования.

Ранее выплата была положена за рождение третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU