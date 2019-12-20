В Смоленской области вернули региональный маткапитал
С 1 января 2020 года семьи за второго ребенка получат 163,3 тысячи рублей
Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области вернули региональный маткапитал. Депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за меру соцподдержки. Размер выплаты составит 163,3 тысячи рублей. Соцподдержка будет оказываться за второго и последующего ребенка рожденного или усыновленного. Направить деньги можно будет на улучшение жилищных условий, так и на получение ребенком образования.
Ранее выплата была положена за рождение третьего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU