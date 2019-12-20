2019-12-20T07:29:16+03:00
Общество

В Смоленской области вернули региональный маткапитал

С 1 января 2020 года семьи за второго ребенка получат 163,3 тысячи рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области вернули региональный маткапитал. Депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за меру соцподдержки. Размер выплаты составит 163,3 тысячи рублей. Соцподдержка будет оказываться за второго и последующего ребенка рожденного или усыновленного. Направить деньги можно будет на улучшение жилищных условий, так и на получение ребенком образования.

Ранее выплата была положена за рождение третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция разыскивает дезертира в Смоленской области
На улице Багратиона в Смоленске сбили пешехода
График работы МОРЭР ГИБДД в Смоленске изменится на праздники
На улице Кирова в Смоленске из-за заглохшей машины образовалась пробка
Новые спортплощадки появились в Смоленске
В Смоленске главный финансовый документ приняли депутаты
В Смоленской области вернули региональный маткапитал
О трагедии смолянина расскажут на Первом канале
Арт-объект в Смоленской области установили в грязь
В Смоленской области ищут молодого мужчину
55 тысяч жителей Вязьмы останутся без холодной воды
Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске
Смолян приглашают на открытие главной елки
Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске
Клиентские службы Пенсионного фонда объединят в Смоленске
В Смоленске поисковики просят опознать тело мужчины
Полную программу новогодних мероприятий представили в Смоленске
Глава Смоленской областной Думы награжден медалью
Арт-объект в Смоленске украсили новогодними букетами
В Смоленске машина скорой помощи попала в ДТП
В центре Смоленска сбили ребенка на пешеходном переходе
Смоляне просят передать дело Влада Бахова федеральным службам
Жители двух улиц Смоленска останутся без холодной воды
Крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района
В Вязьме отремонтировали общественный туалет в ДК
Молодой мужчина погиб в горящей квартире в Гнездово