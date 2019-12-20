2019-12-20T07:53:28+03:00
Общество

В Смоленске главный финансовый документ приняли депутаты

Бюджет сохранит свою социальную направленность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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Главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли в Смоленске депутаты регионального парламента. Доходы областного бюджета на 2020 год зафиксированы на отметке 50,9 млрд рублей – это на 2,1 млрд больше первоначальной цифры. Основной вклад в доходную часть происходит за счет налоговых поступлений. Планируется внести более 37,2 млрд рублей, что на 3,9 млрд (11,9%) выше ожидаемой оценки нынешнего года.

В администрации региона отмечают, что региональный бюджет в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную направленность. Порядка 62% или свыше 31 млрд рублей расходов будут задействованы в соцсфере.

Также отмечается, что при формировании бюджета сохранены все меры соцподдержки жителей региона. На реализацию 122 социальных обязательств планируется направить 9,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в регионе вернется региональный маткапитал за второго и последующего детей. Сумма выплаты составит 163,3 тыс. рублей. Ранее с инициативой вернуть соцподдержку выступил губернатор Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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