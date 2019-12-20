2019-12-20T09:18:11+03:00
Спорт

Новые спортплощадки появились в Смоленске

Комплексы построены в парках, у школ и во дворах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Новые спортплощадки появились в Смоленске, сообщает городская администрация. Детский игровой комплекс оборудован у дома №10а по улице Соколовского. У школ №11, 12, 37 появились воркаут-зоны. Также спортивные снаряды и уличные брусья установлены во дворе дома 56 на улице 25 Сентября.

Ранее появились тренажеры в парке 1100-летия Смоленска, микрорайоне Южный, улице Попова, 118-120 и на других территориях.

Также в столице регионе идет строительство спортивных стадионов. Осенью площадки с искусственным покрытием появились у 22-й и31-й школ. На стадионе можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом. Объекты построены в рамках городской муниципальной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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