СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-20T09:18:11+03:00

Комплексы построены в парках, у школ и во дворах

Изменить размер текста: A A

Новые спортплощадки появились в Смоленске, сообщает городская администрация. Детский игровой комплекс оборудован у дома №10а по улице Соколовского. У школ №11, 12, 37 появились воркаут-зоны. Также спортивные снаряды и уличные брусья установлены во дворе дома 56 на улице 25 Сентября.

Ранее появились тренажеры в парке 1100-летия Смоленска, микрорайоне Южный, улице Попова, 118-120 и на других территориях.

Также в столице регионе идет строительство спортивных стадионов. Осенью площадки с искусственным покрытием появились у 22-й и31-й школ. На стадионе можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом. Объекты построены в рамках городской муниципальной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU