На улице Кирова в Смоленске из-за заглохшей машины образовалась пробка
Транспорт стоит в сторону перекрестка с улицей Черняховского
Фото: ВКонтакте.
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На улице Кирова в Смоленске из-за заглохшей машины образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях. Автомобиль «застрял» на перекрестке с улицей Пригородная напротив физдиспансера в 9.07 20 декабря.
Сообщается, что за рулем иномарки женщина.
- Автомобилист стоит на аварийке и ждет подмогу, - сообщают очевидцы.
Ранее «КП» сообщала, что расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU