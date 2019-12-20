СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-20T09:33:13+03:00

Транспорт стоит в сторону перекрестка с улицей Черняховского

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На улице Кирова в Смоленске из-за заглохшей машины образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях. Автомобиль «застрял» на перекрестке с улицей Пригородная напротив физдиспансера в 9.07 20 декабря.

Сообщается, что за рулем иномарки женщина.

- Автомобилист стоит на аварийке и ждет подмогу, - сообщают очевидцы.

Ранее «КП» сообщала, что расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU