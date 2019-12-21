2019-12-21T08:52:41+03:00
Общество

Ушел из жизни глава Сафоновского района Вячеслав Балалаев

До кончины он занимал должность руководителя муниципального образования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: safonovo-admin.ru.Фото: safonovo-admin.ru.
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На 70 году жизни ушел из жизни глава Сафоновского района Вячеслав Балалаев. Трагическое известие о кончине руководителя муниципального образования пришла 20 декабря.

Вячеслав Балалев родился 5 января 1950 года в селе под Орловской областью. Получил высшее образование и много лет проработал в области АПК Сафоновского района Смоленской области. В 90-х был депутатом Госдумы первого созыва, член Комитета ГД по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

Полтора месяца назад погиб глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, помогая потушить загоревшийся дом соседей. В какой-то момент Олег Петрович почувствовал себя плохо. Его срочно повезли в больницу, но было уже поздно: по приезду в приемное отделение Холм-Жирковской ЦРБ врачи зафиксировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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