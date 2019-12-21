СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-21T09:08:30+03:00

В Смоленске трамваи выйдут на маршрут в новогоднюю ночь. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Транспорт будет перевозить пассажиров из всех районов города

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В Смоленске трамваи выйдут на маршрут в новогоднюю ночь, сообщает городская администрация. Транспорт будет перевозить пассажиров из всех районов города. Сообщается, что для удобства пассажиров на «работу» выйдут дополнительные силы. Интервал движения будет небольшим.

График движения трамваев в новогоднюю ночь:

Маршрут № 2 «П. Алексеева-Багратиона» 0:26; 0:41; 0:56; 1:22; 1:35; 1:50; 2:01; 2:27; 2:42; 2:59; 3:10; 3:36; 3:53(в депо); 4:08(в депо); 4:43(в депо) Маршрут № 4 «П. Алексеева-мкр. Ситники» 1:10; 2:14; 3:22 (до Багратиона); 4:22 (в депо) Маршрут № 2 «пл. Победы-Багратиона» 0:27; 0:44; 0:59; 1:14; 1:40; 1:53; 2:08; 2:19; 2:45; 3:00; 3:17; 3:28; 3:54

Маршрут № 4 «пл. Победы-мкр. Ситники»

0:16; 1:28; 2:32; 3:40 (до Багратиона) Маршрут № 4 «Багратиона-мкр. Ситники» 0:29; 1:41; 2:45 Маршрут № 4 «мкр. Ситники-П. Алексеева» 1:03; 2:15; 3:17 Маршруты № 2 № 4 «Багратиона-П. Алексеева» 0:43; 1:00; 1:15; 1:29; 1:38; 1:54; 2:09; 2:24; 2:37; 2:47; 3:01; 3:18; 3:33; 3:42 (в депо); 3:47; 3:57(в депо); 4:10 Маршруты № 2 № 4 «пл. Победы-П. Алексеева» 0:44; 0:57; 1:14; 1:29; 1:43; 1:52; 2:08; 2:23; 2:38; 2:51; 3:01; 3:15; 3:32; 3:47; 3:56 (в депо); 4:01; 4:11(в депо); 4:24

Ранее в Смоленской области изменился график движения поездов. Также на праздники изменится расписание междугородних автобусов. Некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU