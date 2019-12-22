В Смоленске ограничат движение транспорта из-за вырубки деревьев

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-22T12:59:56+03:00

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В Смоленске на улице Энгельса ограничат движение транспорта из-за вырубки деревьев, сообщает городская администрация. Работы проведет «Зеленстрой» с 23 по 25 декабря.

- Движение транспорта будет ограничиваться с 09.00 до 16.00 в районе дома №14, - сообщили в администрации.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее продумать маршруты движения.

Ранее «КП» сообщала, что в новогоднюю ночь в Смоленске выйдут на маршрут трамваи. Транспорт будет перевозить пассажиров из всех районов города. Сообщается, что для удобства людей на «работу» выйдут дополнительные силы. Интервал движения будет небольшим.

ИСТОЧНИК KP.RU