Появились фото со второй передачи о поисках смолянина Влада Бахова

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-22T13:40:02+03:00

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Фотографии со второй передачи о поисках смолянина Влада Бахова появились в сети. Родные подростка сообщают, что «Прямой эфир» с Андреем Малаховым выйдет совсем скоро. О том, что будет в программе, пока держится в секрете. Известно лишь, что на передаче будет обсуждаться состояние ребенка, при котором он не мог далеко уйти от места, где компания отмечала День рождения.

Напомним, ранее в эфир вышла первая часть передачи о таинственном исчезновении Влада. Также свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.

Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.

Позднее рядовые смоляне попросили передать дело о пропаже подростка на расследование в федеральные правоохранительные структуры. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org. Прошение адресовано Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России.

ИСТОЧНИК KP.RU