В шести классах школы Смоленска объявлен карантин
В 6А, 6Б, 6В, 8А, 8Б, 8В гимназии имени Н. Пржевальского объявлен карантин. Количество заболевших детей превысило предельное значение. Соответствующий приказ опубликован на сайте образовательного учреждения. Ограничительные мероприятия действуют в школе по 26 декабря, затем школьники уйдут на традиционные зимние каникулы.
Образовательный процесс в классах школы возобновится 9 января 2020 года.
Ранее в регионе проводилась вакцинация от гриппа взрослого населения и детей. В региональном Роспотребназоре отмечали, что количество людей получивших прививки превысило показатели прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU