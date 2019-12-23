В шести классах школы Смоленска объявлен карантин

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-23T08:20:50+03:00

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В 6А, 6Б, 6В, 8А, 8Б, 8В гимназии имени Н. Пржевальского объявлен карантин. Количество заболевших детей превысило предельное значение. Соответствующий приказ опубликован на сайте образовательного учреждения. Ограничительные мероприятия действуют в школе по 26 декабря, затем школьники уйдут на традиционные зимние каникулы.

Образовательный процесс в классах школы возобновится 9 января 2020 года.

Ранее в регионе проводилась вакцинация от гриппа взрослого населения и детей. В региональном Роспотребназоре отмечали, что количество людей получивших прививки превысило показатели прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU