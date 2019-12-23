2019-12-23T08:40:35+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает смолян о новых мошенниках

Преступники предлагают предпринимателям за «символическую» плату приобрести необходимые для работы документы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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МЧС предупреждает смолян о новых мошенниках. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.МЧС предупреждает смолян о новых мошенниках. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске мошенники под видом МЧС вымогают деньги у предпринимателей, предлагая им за «символическую» плату приобрести необходимые для работы документы. О неоднократных задокументированных фактах сообщили сотрудники пресс-службы ведомства.

В региональном МЧС обращают внимание, чтобы бизнесмены не велись на уловки неизвестных, даже если те представляются действующими руководителями ведомства.

- Главное управление МЧС России по Смоленской области не имеет никакого отношения к вышеуказанным незаконным действиям, - говорят в пресс-службе. – Если вы стали жертвой мошенничества или вас пытаются обмануть, обратитесь в правоохранительные органы или МЧС по телефону - 8 (4812) 34-99-99.

Ранее сотрудники ведомства уже сообщали о появлении псевдосотрудников. Неизвестные звонили предпринимателям и сообщали о внеплановой проверке, предлагая сразу «решить» вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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