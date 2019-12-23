2019-12-23T09:13:16+03:00
Общество

Смоляне простились с умершим главой Сафоновского района

Вячеславу Бабалаеву было 69 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Смоляне простились с умершим главой Сафоновского района. Трагическое известие о кончине руководителя муниципального образования пришло 20 декабря. Вячеславу Балалаеву было 69 лет.

- Его опыт, мудрость, силы всегда служили людям – сафоновцам, смолянам, россиянам. Жизнелюбию и оптимизму Вячеслава Ефимовича можно только завидовать! И брать пример с него в работе, общении с людьми, умении, не поступаясь принципами, решать проблемы самых разных категорий граждан, - отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсети ВКонтакте.

А полтора месяца назад погиб глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, помогая потушить загоревшийся дом соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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