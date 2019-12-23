СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-23T10:55:29+03:00

Благотворительный утренник устроили для 90 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Изменить размер текста: A A

Благотворительный детский праздник «Добрая елка-2020» прошел в Смоленске, сообщает областная администрация. Утренник на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова устроили для 90 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Маленьких гостей ждала насыщенная развлекательная программа с красочным рождественским представлением, конкурсами и викторинами с участием Деда Мороза и Снегурочки, тематическими играми.

Кроме того, по поручению Алексея Островского для всех детей были подготовлены новогодние подарки.

Ранее стала известна полная программа новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения. В Лопатинском саду эля проведения праздников почти все готово – в парке создана фото-зона, установлена горка, наряжена новогодняя ель. Также на праздничной неделе будут проходить ярмарки, работать точки общепита, где можно будет угоститься горячим чаем и ароматной выпечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU