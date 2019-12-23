2019-12-23T11:52:12+03:00
Общество

Девять улиц в Смоленске останутся без холодной воды

Отключение связано с ремонтными работами на сетях «Горводоканала»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Девять улиц в Смоленске останутся без холодной воды из-за ремонта на сетях, пишет «Горводоканал» в твиттер. Отключенными будет ул. Песочная, пер. Песочный, ул. Полины Осипенко, Набережная Горького д.1,1а,3,4-16, ул. Соболева д.7,9, 13,15,19,23,24(школа № 1),25,28 (вспомогательная школа),30,38, ул. Разина д.4,6,8, ул. Перекопная, ул. Загорная, пер. Перекопный.

- Работы начнутся в 09.30 24 декабря, - пишут сотрудники предприятия. О времени возобновления подачи водоснабжения не сообщается.

Заказать подвоз воды можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61. Водовоз будет дежурить у дома №28 на ул. Соболева.

Ранее почти 55 тысяч жителей Вязьмы были обезвожены. Коммунальщики меняли задвижку на трубе холодного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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