СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-23T15:40:26+03:00

Спортсмены посоревнуются в скорости и выносливости 1 января 2020 года

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В Смоленске пройдет новогодний марафон, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. Спортсмены посоревнуются в скорости и выносливости 1 января 2020 года.

- Бегаешь зимой? Ну ты смельчак, но этим особо никого не удивить. А вот встать 1 января на полумарафон вот где смельчаки и настоящее мужество! – пишут администраторы паблика.

На выбор участникам приготовили три дисциплины - полумарафон 21 км, 10 км и забег на 2020 метров. Старт в 12.00. Требования к участникам и заявка доступна по ссылке. 0+

Ранее стала известна полная программа новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU