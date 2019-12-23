В Смоленске пройдет новогодний марафон
В Смоленске пройдет новогодний марафон, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. Спортсмены посоревнуются в скорости и выносливости 1 января 2020 года.
- Бегаешь зимой? Ну ты смельчак, но этим особо никого не удивить. А вот встать 1 января на полумарафон вот где смельчаки и настоящее мужество! – пишут администраторы паблика.
На выбор участникам приготовили три дисциплины - полумарафон 21 км, 10 км и забег на 2020 метров. Старт в 12.00. Требования к участникам и заявка доступна по ссылке. 0+
Ранее стала известна полная программа новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения.
ИСТОЧНИК KP.RU