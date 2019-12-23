2019-12-23T17:17:32+03:00
Общество

Восемь улиц останутся без холодной воды в Смоленске 24 декабря

«Горводоканал» проведет ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Восемь улиц останутся без холодной воды в Смоленске, сообщает городская администрация. 24 декабря с 09.30 «Горводоканал» проведет ремонтные работы.

Воды не будет на ул. 1-я и 2-я Брянские, ул. Верхне-Рославльская, ул. Нижне-Рославльская, ул. Ново-Ясенная, пер. Ново-Ясенный, ул. Марии Октябрьской, д. 2/5, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23/1, ул. Крупской, д. 54, 56, 58, 60/2.

- Подвоз воды будет организован к дому 4б на ул. Марии Октябрьской и к дому 60/2 на ул. Крупской. Заказать «бочку» можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61, - сообщили в администрации. О сроках окончания ремонта не сообщается.

Также из-за ремонта во вторник будут обезвожены ряд улиц в районе Большой Советской.

Ранее почти 55 тысяч жителей Вязьмы были обезвожены. Коммунальщики меняли задвижку на трубе холодного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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