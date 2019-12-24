2019-12-24T08:56:05+03:00
Происшествия

Смоленские полицейские поймали серийного дачного вора

Преступник вскрывал дома и похищал металлические изделия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Смоленские полицейские поймали серийного дачного вора, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Преступник вскрывал дома и похищал металлические изделия.

- В последний раз он был замечен в Стодолище. Соответствующие заявления поступили от владельцев дач, - сообщили полицейские.

Подозреваемого в преступлениях удалось установить после проверки пунктов приема металла. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Брянской области 1972 года рождения. Мужчина признался в преступлениях и сказал, что вырученные с продажи металла деньги потратил по своему усмотрению.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП с мотоциклом. Водитель «Ямахи» получил тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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