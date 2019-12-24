2019-12-24T09:28:51+03:00
Происшествия

В Рославле за ночь сгорели два автомобиля

Специалисты устанавливают причину ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Рославле за ночь сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 02.16 24 декабря в 15-м микрорайоне.

- На месте случившегося выезжала автоцистерна 13-й пожарной части и три огнеборца, - сообщили в МЧС. Из людей никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и подсчитывают сумму нанесенного вреда.

Ранее в Смоленской области после заправки загорелась машина. Владелец транспорта решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем. Спасти машину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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