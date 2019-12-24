В Рославле за ночь сгорели два автомобиля
В Рославле за ночь сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 02.16 24 декабря в 15-м микрорайоне.
- На месте случившегося выезжала автоцистерна 13-й пожарной части и три огнеборца, - сообщили в МЧС. Из людей никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и подсчитывают сумму нанесенного вреда.
Ранее в Смоленской области после заправки загорелась машина. Владелец транспорта решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем. Спасти машину не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU