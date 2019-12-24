2019-12-24T09:42:09+03:00
Общество

Центр Смоленска украсили гирляндами

Новогодняя атмосфера окутала столицу региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска, ВКонтакте.Фото: администрация города Смоленска, ВКонтакте.
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Центр Смоленска украсили гирляндами: разноцветные огоньки появились на елках напротив здания областной администрации и гимназии Пржевальского, а в парке заработало несколько фотозон. А у художественной школы в клумбу-палитру "посадили" елочные венки. Также главный атрибут нового года появился и в ряде районов города – у «Шарма», ТЦ «Рио», на Королевке и др.

Смоляне в соцсетях выразили восхищение подготовкой столицы региона к праздникам.

Ранее городские власти рассказали о программе новогодних гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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