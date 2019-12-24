Железнодорожники провели урок по безопасности в Смоленске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-24T12:33:11+03:00

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В преддверии зимних каникул железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели открытый урок по безопасности для детей Открытой (сменной) школы №1 города Смоленска, в котором приняли участие их родители и преподаватели, сообщает пресс-служба компании. В этот период подростки проводят больше времени на улице, при этом не всегда контролируются взрослыми.

- Среди основных причин, приводящих к несчастным случаям на железной дороге, хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытка залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Во время урока безопасности ученикам и их родителям рассказали, почему железная дорога является зоной повышенной опасности, какие правила необходимо строго соблюдать и дали полезные советы. Например, установить на смартфоны специальное мобильное приложение Safe Train с функцией предупреждения о приближении к железнодорожным путям и блокировки воспроизведения аудио- и видеофайлов. Возможность смс-оповещения о том, что их ребенок пересекает опасную зону или отклонился от маршрута следования, вызвала интерес у родителей. Для наглядности железнодорожники продемонстрировали видеоролики, а чтобы закрепить знания, раздали буклеты-памятки.

За оставшееся до каникул время смоленские железнодорожники проведут открытые уроки в школе № 5 города Ярцево, в школе № 24 и Катынской школе города Смоленска, в Кировском центре социальной помощи семье и детям «Паруса надежды», в школе поселка Красный Балтиец Можайского района и других учебных заведениях и социальных учреждениях региона.

Заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров отметил, что благодаря таким познавательным урокам безопасности, которые железнодорожники проводят систематически, ребята приобретают навыки безопасного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU