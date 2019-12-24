На переходе под Беляевским путепроводом в Смоленске установили камеры

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-24T14:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на пешеходном переходе под Беляевским путепроводом установили камеры видеонаблюдения, сообщает областная администрация. Устройства подключили к автоматизированной системе «Безопасный город».

Как сообщили сотрудники администрации, в 2020 году камеры подключат к системе распознавания лиц. Доступ к такой системе даёт массу иных преимуществ: полицейские смогут быстро определять местоположение любого преступника, который находится в федеральном розыске.

Напомним, сделать переход под мостом решили в октябре 2018 года. Сам путепровод был закрыт в декабре 2016 года, поскольку его состояние признали предаварийным. За полвека эксплуатации на мосту только периодически латали асфальтовое покрытие. На реконструкцию из регионального дорожного фонда выделили 250 млн рублей. Работы проходили более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU