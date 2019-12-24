СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-24T15:30:31+03:00

Образовательное учреждение победило во второй раз

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Смоленская школа №37 вошла в список 100 лучших в России, сообщает городская администрация. Образовательное учреждение победило во второй раз во всероссийском конкурсе.

- За значительные результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей у обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров школа награждена дипломом и медалью в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная организация», - сообщили в администрации.

Ранее другая школа - №33 – вошла в сотню лучших в России. Кроме того, ее директор Сергей Жойкин награждён почетным знаком и удостоен звания «Директор года – 2019».

Ранее «КП» писала о завершении строительства пристройке к школе. Объект планируют сдать до конца 2019 года. В настоящее время в кабинетах идут отделочные работы, а на улице – благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU