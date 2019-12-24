Собаки обнаружили телефоны и наркотики в колониях Смоленской области

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-24T16:56:39+03:00

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Служебные собаки обнаружили десятки телефонов и наркотики в колониях Смоленской области, сообщил на брифинге начальник региональной кинологической службы УФСИН России Сергей Крижановский.

- В 2019 году пресечены 12 попыток доставки в учреждения УФСИН России по Смоленской области запрещенных предметов. Обнаружено и изъято: в ИК-1 - 13 сотовых телефонов; в ИК-2 - 2 сотовых телефона; в ИК-3 - 3 сотовых телефона и 4,83 грамм наркотического вещества; в ИК-6 - 25 сотовых телефонов, 50 сим-карт, 554 таблетки с наркотических веществом, 7,5 литров спиртосодержащейся жидкости; в СИЗО-1 - 0,82 грамма наркотического вещества, - рассказал представитель УФСИН.

Поисками наркотиков занимаются четыре собаки - две из них породы «немецкая овчарка» и две – породы «лабрадор».

ИСТОЧНИК KP.RU