2019-12-25T06:35:28+03:00
Общество

Уличное освещение сделают на 25 улицах в Смоленске

Рабочие продолжают работу по замене лампочек фонарей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Уличное освещение сделают на 25 улицах в Смоленске до конца недели, сообщает городская администрация. В настоящее время в столице региона заменено 3,5 тысячи фонарей.

Сообщается, что до конца этой недели работы пройдут на участках улиц проспект Гагарина и Строителей, Кирова, Оршанская, Пригородная, Ново-Киевская, Козлова, Конёнкова, Ленина, Большая Советская, Маяковского, Коммунистическая, Студенческая, Рыленкова, Попова, Рыленкова, Твардовского, Черняховского, Герцена, Энгельса, Нормандия-Неман, Академика Петрова, Багратиона, Николаева, Кронштадтском переулке.

Запланированное и реальное выполнение контракта можно отследить на сайте компании, которая проводит работы.

Напомним, яркие энергосберегающие лампы помогают в 7 раз экономить на оплате электроэнергии. Всего предполагается заменить около 15 тысяч фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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