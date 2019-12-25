В Смоленске десятки домов на пяти улицах останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-25T07:19:20+03:00

В столице региона пройдут ремонтные работы на сетях

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Десятки домов на пяти улицах останутся без холодной воды в Смоленске, сообщает городская администрация. В столице региона пройдут ремонтные работы на сетях «Горводоканала». Отключение воды произойдет 25 декабря.

- С 09.30 подача ресурса будет прекращена к домам по следующим адресам: ул. Металлистов, д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 3б, 5, 2 – 22, ул. Соболева, д. 2 (православный д/с), ул. Мало-Школьная, д. 8 – 20, ул. Школьная, д. 5 – 17а, Соборный двор, - сообщили в администрации.

Заказать подвоз воды можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61. «Бочка» будет дежурить у дома №4б на Соборном дворе.

Сотрудники муниципального предприятия приносят извинения за доставленные неудобства.

Тем временем, в столице региона продолжается масштабная замера уличных фонарей. До концам недели уличное освещение сделают на 25 улицах. Запланированное и реальное выполнение контракта можно отследить на сайте компании, которая проводит работы.

ИСТОЧНИК KP.RU