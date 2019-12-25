Расписание автобусов изменится на новогодние праздники в Смоленске
Муниципальный транспорт будет работать по режиму выходного дня
Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:
Расписание автобусов изменится на новогодние праздники в Смоленске, сообщают сотрудники МУП «Автоколонна – 1308». В последний день 2019 года и с 1 по 8 января 2020 года муниципальные автобусы будут работать по режиму выходного дня.
Сотрудники муниципального предприятия просят заранее ознакомиться с графиком движения, планируя поездку.
Ранее были внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU