Смоленские поисковики и полиция поедут на новые поиски Влада Бахова
Смоленские поисковики и полиция отправятся на новые поиски Влада Бахова. Информацию об очередном выезде опубликовал ПСО «Сальвар» на своей странице в соцсети ВКонтакте. Поисковики просят добровольцев помочь с поисками. Сбор 26 декабря в 10.00.
Ранее стало известно, что за информацию о возможном местонахождении парня его родители готовы выплатить крупное вознаграждение – до одного миллиона рублей.
Ранее в эфир вышла вторая передача с Андреем Малаховым, которая расставила многие точки над и в деле об исчезновении подростка. В выпуске передачи «Прямой эфир» приняли участие родители ребенка и люди, принимавшие участие в его поисках. Также журналистам удалось пообщаться с водолазами и подростками-участниками злополучной вечеринки, которые после выхода первой программы перестали хранить молчание. Выяснились интересные подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU