2019-12-26T08:23:44+03:00
Общество

Смоленские пенсионеры в январе получат региональную доплату к пенсии

После нового года меняется система социальной выплаты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Смоленские пенсионеры в январе получат региональную доплату к пенсии, сообщает департамент по социальному развитию. С 1 января 2020 года на территории региона произойдет переход с федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную.

- Людям, которые получают пенсию через кредитные организации с 4 по 12 число, выплата региональной социальной доплаты к пенсии (при наличии на нее права) будет осуществлена 10 января 2020 года, - говорится в сообщении.

Узнать подробности можно в департаменте по телефону - 29-28-93 (с 9.00 до 15.00). Или ОПФР по Смоленской области - 62-49-49 (с 9.00 до 15.00).

Ранее «КП» сообщала, что клиентские службы Пенсионного фонда объединят в одну. С 1 января принимать жителей всех районов города будут в одном месте – в здании бывшего СГУ на улице Герцена д.2. Сотрудники Фонда окажут услуги по всем вопросам пенсионного обеспечения, получения соцвыплат и сертификатов на материнский капитал, оформления СНИЛС и другим вопросам,

ИСТОЧНИК KP.RU

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