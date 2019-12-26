2019-12-26T08:51:11+03:00
Общество

В Смоленске на маршрут выйдут новогодний трамвай и троллейбус

Транспорт украшен аппликациями, гирляндами и светодиодами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске 26 декабря на маршрут выйдут новогодний трамвай и троллейбус, сообщает городская администрация. Две единицы транспорта украсили аппликациями, гирляндами и светодиодами. Сотрудники администрации уверены, что праздничная иллюминация подарит жителям столицы региона ощущение приближающегося праздника.

Ранее стало известно, что в предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленской области. Ознакомиться с ним можно здесь. И внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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