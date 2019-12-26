СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-26T09:27:01+03:00

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17 домов в Смоленске останутся без холодной воды, сообщает городская администрация. «Горводоканал проводит очередные ремонтные работы на сетях.

26 декабря с 9.30 холодная вода будет отключена в домах № 1а, 12б, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 17в, 17з, 17и, 17л поселка Тихвинка и на проспекте Строителей, в домах № 25, 29а, 30.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

Тем временем, в столице региона продолжается масштабная замера уличных фонарей. До концам недели уличное освещение сделают на 25 улицах. Запланированное и реальное выполнение контракта можно отследить на сайте компании, которая проводит работы.

ИСТОЧНИК KP.RU