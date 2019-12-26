В Смоленской области снизится тариф за услугу по обращению с ТКО
Каждый собственник жилья должен будет платить ежемесячно по 89,46 рубля
Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленской области снизится тариф за услугу по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба главы региона. Ежемесячно каждый собственник жилья должен будет платить по 89,46 рубля. В настоящее время плата составляет 92,26 рубля.
Снижение стоимости связано с освобождением услуги от налога на добавленную стоимость.
Ранее в Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков в СМУП «ВЦ ЖКХ». Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету.
ИСТОЧНИК KP.RU