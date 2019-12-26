СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-26T11:09:33+03:00

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В Смоленской области назвали новые два места для запуска фейерверков, сообщает пресс-служба регионального МЧС. К имеющимся добавили площадки в Смоленском районе – в поселке Печерск у дома №7 по улице Пионерная и на улице Мира в деревне Жуково.

Это специально подготовленные территории радиусом не менее 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами.

- По периметру огороженной территории предусмотрено выставление нарядов из числа сотрудников органов внутренних дел. Также в этих местах будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи и пожарного расчета, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Полный список площадок доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU