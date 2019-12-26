2019-12-26T14:23:55+03:00
Общество

В Смоленске 16 камер покажут происходящее в Лопатинском саду

Устройства смогут передать картинку с парка в режиме онлайн
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске 16 камер покажут происходящее в Лопатинском саду, сообщает городская администрация. Устройства смогут передать картинку в режиме онлайн. Посмотреть, что происходит в парке, можно будет по интернету.

Работы по монтажу оборудования обещают закончить до конца года.

Ранее центр города украсили к новогодним праздникам. Разноцветные гирлянды появились на елках напротив здания областной администрации и гимназии Пржевальского, а в парке заработало несколько фотозон и колесо обозрения. Кроме того, у художественной школы в клумбу-палитру "посадили" елочные венки. А главный атрибут нового года установлен во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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