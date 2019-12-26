2019-12-26T15:21:06+03:00
Общество

Сергей Неверов исполнит желание ребенка из Смоленской области

Девочка мечтала получить в подарок на Новый год планшет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов исполнит желание трех детей из Смоленской, Брянской и Кемеровской областей. Политик примет участие в акции «Елка желаний».

- Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области – встречу с Рамзаном Кадыровым (он как раз нa Госсовете), а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты, - написал вице-спикер ГД в соцсетях.

Отметим, акция «Елка желаний» с 2018 года входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». За год она приобрела всероссийский масштаб. В акции участвуют крупнейшие российские отраслевые компании, депутаты, главы российских субъектов, волонтеры и президент страны Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в Смоленской области братьев и сестер будут зачислять в одну школу. По словам автора поправок, депутата от Смоленской области Сергея Неверова, законопроектом мы тех граждан, кто был вынужден водить детей в разные детские сады или школы, что вызывало для родителей массу неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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